Представляем вашему вниманию прогноз на матч МЧМ-2023 США — Швейцария.



Ставка: победа США с форой (-2.5) за 1.88.



Молодёжная сборная США U20 в минувшем матче сенсационно уступила сверстникам из Словакии со счётом 3:6, чем серьёзно ухудшила свои шансы на первое место в группе. Американцы пропустили первыми, но уже в ходе первого периода не только отыгрались, но и вышли вперёд (2:1). Необъяснимый провал случился с ними в середине второго игрового отрезка, когда за четыре минуты хоккеисты США U20 пропустили три шайбы подряд. В последующем переломить негативный ход матча не удалось. С тремя очками в активе американцы на четвёртом месте.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Молодёжная команда Швейцарии, безусловно, является открытием группового этапа МЧМ. Сначала подопечные Марко Байера шокировали финнов, обыграв их в овертайме со счётом 3:2. Затем в серии послематчевых буллитов к Швейцарии U20 пришла победа над Латвией (3:2 Б). С четырьмя очками они возглавляют группу В.



Американцы получили серьёзный удар по престижу, проиграв по всем статьям Словакии U20. Они явно постараются реабилитироваться в игре со Швейцарией U20. Тем более история очных встреч говорит об их тотальном превосходстве в классе. Рекомендуем изучить ставку на победу США U20 с форой (-2.5) за 1.88.



Экспресс с коэффициентом 7.42.



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