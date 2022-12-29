Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Райо Вальекано».



Ставка: обе забьют за 1.87.



Соперники несильно отдалились друг от друга по уровню возможностей, но всё же равными их назвать никак не получится. «Жирона» не претендует на высокие места, но может обезопасить себя от вылета, чем, собственно, и занимается. Впервые в сезоне до недавней паузы на чемпионат мира хозяева выдали серию из четырёх матчей без поражений: две ничьи – с «Осасуной» и даже «Реалом» (1:1), а также две победы, в том числе и над «Атлетиком» (2:1).



Лучшие прогнозы на сегодня.



Стоит отметить, что бело-красные играют в атакующий футбол и до сих пор не смогли забить хотя бы один гол лишь в двух встречах сезона. Действующая же голевая серия команды равна уже восьми играм. В основном её подводит качество в обороне, так как пропускают жирондинцы регулярно, но поистине серьёзных провалов всё-таки не допускают. Дома у них три матча без поражений, поэтому за очки «Жирона» очевидно поборется.



Тем не менее «Райо» нынче сильнее, что демонстрируют и последние результаты. Мадридцы не проигрывают на протяжении шести встреч кряду в чемпионате, а в четырёх предыдущих играх у них три победы. Качество в обороне также гораздо выше, ведь за этот отрезок забить больше одного гола им смог лишь «Реал», который всё равно был обыгран (3:2). Основной ставкой в матче явно стоит взять «обе забьют» с коэффициентом 1.87.



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