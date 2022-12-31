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«Фулхэм» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии 31 декабря

«Фулхэм» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии 31 декабря
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Фулхэма» за 2.13.

«Саутгемптон» выглядел посредственно в домашней игре с «Брайтоном». По сути, кроме стандартов в исполнении Уорд-Прауса «святые» были неспособны предложить что-то ещё. Одним словом, перспективы по сохранению места в элите кажутся всё более туманными – прямо сейчас не видно, за счёт чего Натан Джонс сможет что-то кардинально в игре команды изменить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Фулхэм» же в очередной раз приятно удивил. И игрой во владении, и организованностью без мяча, и прессингом, и эффективностью. Да и физически команда готова отменно. В общем, если лондонцы проведут домашний матч со «святыми» на таком же высоком уровне, то наверняка положат очередные три очка в копилку и… поднимутся в зону еврокубков», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 8.78.

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