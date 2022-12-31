«Вильярреал» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Вильярреал» — «Валенсия».



Ставка: победа «Вильярреала» за 1.93.

«Вильярреал» в этом сезоне часто допускал осечки, не имея стабильности, уступил трижды в пяти прошлых турах и оказался за пределами топ-шесть таблицы, идя лишь девятым. Однако коллектив по именам и опыту вполне способен поправить свое турнирное положение и дерби с «Валенсией» покажет истинную готовность «желтой субмарины» к конкуренции за места в еврокубках по итогу первенства.



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Что касается самой «Валенсии», то клуб набрал на два очка меньше своего соперника и тоже не особенно впечатляет в этом розыгрыше Примеры. «Летучие мыши» неплохо играют впереди, довольно умело комбинируя на половине поля оппонентов, но часто допускают оплошности у собственных ворот, что мешает добывать позитивные результаты.



На мой взгляд, в этой паре встретятся равные соперники и шансы на выигрыш примерно одинаковы для обеих сторон. Однако «Вильярреал» лучше смотрится в защите и играет на своей арене, что делает именно его фаворитом противостояния. Да, «Валенсия» однозначно поборется за очки и способна устроить неприятности соседям по городу, но я считаю, что праздновать успех будет «желтая субмарина».



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