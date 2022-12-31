США — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира США – Финляндия.



Ставка: победа США за 1.75.



«Как ни крути, но команды заранее, задолго до старта турнира заявленные лидерами группы, в итоге разными путями собираются на вершине турнирной таблицы, чтобы сыграть между собой решающий матч группового турнира. Победитель, который и выиграет группу, а вот проигравший иногда может даже свалиться ниже второго места.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Оба соперника в целом спокойно прошли групповой турнир, но по разу всё-таки «оскоромились». Сперва на старте турнира это случилось с финнами, которые проиграли швейцарцам. А уже во втором туре американцы уступили словакам, которых в их нынешнем составе за людей практически не считают. Эти поражения не помешали лидерам к последнему туру выйти на лидирующие позиции, чтобы победитель последнего матча их закрепил.



Считаю фаворитом предстоящей игры команду США. Которая играет почти дома, играет по нарастающей и достаточно заметно и в лучшую сторону отличается от себя самой в начале турнира. Уровень финнов на протяжении всего группового этапа сохраняется, он понятен, в целом, пожалуй, он повыше американского, но «звёздно-полосатые», повторюсь, идут по нарастающей.



Поэтому предположу достаточно умученный последний матч в группе с невеликим количеством заброшенных шайб (тут же финны!). То есть тотал в итоге не превысит 7.5. А американцы по итогам этого матча победят в основное время, то есть наберут три очка и завершат групповой турнир на первом месте», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.78.



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