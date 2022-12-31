Канада – Швеция: прогноз Максима Лебедева на игру МЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира Канада – Швеция.



Ставка: победа Канады за 1.44.



«Родоначальники и хозяева турнира здорово лажанулись в первом туре, уступив (и, скажем так, весьма по делу) чехам. Дальше всё было нормально, и в двух следующих матчах «кленовые» забрасывали по одиннадцать (!!!) шайб. То есть к решающим матчам выходят на приличном уровне.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Шведы к окончанию группового турнира оказались единственной командой, выигравшей все свои матчи. Прямо тебе плакат в столовой пансионата для глухонемых: «Когда я ем – всё как всегда». То есть в групповом турнире скандинавам равных нет, но в плей-офф всё это куда-то пропадает.



На мой взгляд, на этот раз всё должно пропасть чуть раньше, чем начнётся плей-офф, в последнем матче группового турнира. В отличие от родоначальников, которые в турнире явно идут по нарастающей, шведы не только прошли весь групповой этап ровно, но, кажется, ещё и чуть сбавили в конце. В итоге «кленовые» должны с ними в последнем матче группового этапа, который по нашему времени пройдёт уже в 2023 году, разобраться. Конечно, не без труда — шведы реально сильны — но и без излишних разрывов аорты.



Предположу достаточно высокий по голевой наполняемости матч с тоталом, который превысит 6,5. А финальная сирена зафиксирует итоговую победу хозяев чемпионата, пусть и с небольшим, может, даже минимальным преимуществом в счёте, но в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.78.



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