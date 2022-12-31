США — Финляндия: прогноз Павла Лысенкова на матч молодёжного чемпионата мира

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира, в котором сыграют сборные США и Финляндии.



Ставка: победа США за 1.71.



«Американцы уже успели удивить, когда на этом турнире вдруг проиграли словакам (3:6). С чего бы это? Но сборная Словакии добилась этого успеха неслучайно, а потому что показала себя сильнее.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Остальные два матча сборной США – против Латвии (5:2) и Швейцарии (5:1) – не вызвали вопросов, но и соперники были слабее.



Финны начали МЧМ с поражения от швейцарцев (2:3 ОТ), но после этого взяли себя в руки и выиграли у Словакии (5:2) и Латвии (3:0).



У американцев в атаке есть несколько интересных ребят – тот же Логан Кули. А вот у финнов очень хорошо играет голкипер Яни Лампинен (96,36%), и для него этот матч может стать главной проверкой перед плей-офф.



Также надо сказать, что это будет матч за первое место в группе B. Американцы очень постараются его взять.



Я бы в этом матче взял кэф 1,71 на то, что сборная США победит в основное время», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 8.78.



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