Канада — Швеция: ставка Павла Лысенкова на матч МЧМ-2023

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира, в котором сыграют сборные Канады и Швеции.



Ставка: победа Канады и ТБ 5.5 за 2.06.



«Мы не очень внимательно наблюдаем за этим турниром, где не выступает сборная России. Но мимо таких матчей проходить не будем. Канада сыграет против Швеции. Ну что можно сказать?



Лучшие прогнозы на сегодня.



Канадцы начали домашний турнир с сенсации, когда вдруг уступили чехам (2:5). Причём проиграли по всем статьям, без вариантов.



После этого «кленовые листья» разгромили Германию и Австрию с общим счётом 22:2, причём фаворит драфта, Коннор Бедард, набрал уже 14 (6+8) очков и вышел в лучшие бомбардиры турнира.



Шведы как раз не допускали осечек: 11:0 с австрийцами, 1:0 с немцами, 3:2 в овертайме с чехами.



Но я замечу, что победы даются «Тре Крунур» натужно. Вымучили её у Германии, уступили чехам по броскам в два раза, и вообще соперник мог их победить.



Я бы предположил, что Канада набрала ход и сможет переиграть Швецию. Тем более что у «кленовых листьев» будет горячая поддержка своих болельщиков, на арене соберётся аншлаг, а победа позволит канадцам подняться повыше в таблице, чтобы не попасть на финнов уже в четвертьфинале.



Я бы взял в этом матче кэф 2.06 на то, что Канада победит в основное время, причём общий тотал составит больше 5,5 шайбы», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 8.78.



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