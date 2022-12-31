«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на игру Примеры 31 декабря

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» – «Эспаньол» в 15-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: «Барселона» забьёт 2-3 гола за 2.01.
«Каталонское дерби нас ждёт. «Барселона» сыграет против «Эспаньола». «Барса» — лидер чемпионата. А «Эспаньол» давным-давно не забивает на «Камп Ноу». Пять матчей подряд «Барселона» выиграла всухую. Как правило, матчи получаются разными. Была и крупная победа «Барселоны» (5:0), бывало и поскромнее, как в прошлом сезоне (1:0). В общем, здесь сложно предугадать. Конечно, «Барселона» лидер и фаворит, конечно, она должна обыгрывать соперника, идущего на 16-м месте. К тому же у матча статус дерби. А впереди у «Барсы» матч с «Атлетико», к нему важно подойти лидером.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Хави хорошо с командой поработал. Кубковую встречу «Барселона» не играла, она запланирована на начало 2023-го. Но там можно ротировать состав, а к «Атлетико» уже подойти во всеоружии.
Думаю, что «Барселона» выиграет. «Эспаньол» не много забивает. У него были подготовительные встречи сейчас – проиграли «Торино» (0:1), с «Мехеленом» сыграли 1:1. Предпосылок к тому, что «Эспаньол» забьёт в дерби, не так чтобы много.
Думаю, минимум два мяча «Барса» забьёт, но вряд ли больше трёх. Поэтому я поставлю на вариант «индивидуальный тотал «Барселоны» 2-3 гола». Коэффициент выше «двойки», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 8.78.
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