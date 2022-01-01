«Ноттингем Форест» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Челси».
Ставка: индивидуальный тотал «Ноттингем Форест» больше 4.5 угловых за 2.40.
«Ноттингем Форест» опустился на предпоследнее место. Естественно, команда хочет остаться в АПЛ, очки очень нужны.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Челси» уже на восьмом месте. Но понятно, что с таким составом и деньгами надо подниматься выше.
Поэтому жду повышенного напряжения. Поставлю на ТБ (3.5) ЖК, так как предлагается хороший коэффициент. При этом в матче «Фореста» с «МЮ» карточки были. Здесь тоже битва будет нешуточная.
Не рискну ставить на исход. Мне кажется, здесь может быть всё что угодно. Да, фаворит ясен, но «Ноттингем Форест» может преподнести сюрприз.
Также думаю, что «Ноттингем» будет много атаковать, а у «Челси» далеко не идеальная оборона. Поэтому у хозяев должно быть много угловых. Даже в проигранном 0:3 матче «МЮ» «Форест» подал девять угловых. При этом здесь на ИТБ1 (4.5) углового коэффициент в районе 2.40. Беру этот вариант», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
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