«Ноттингем Форест» — «Челси». Хороший день для Поттера

Магия тренера «аристократов» срабатывает не всегда, но в этот раз ему выпал удобный соперник.

1 января состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67, а победа «лесников» оценена в 5.45. Заключить пари на ничью предлагается за 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Челси» 1 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Ноттингем Форест» — «Челси» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.97. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Челси» (1.01.2023)

Матч 18-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Челси» состоится 1 января в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». Начало — в 19:30 мск. Смогут ли «лесники» отобрать очки у «аристократов» в первом матче 2023 года? Разбираемся вместе.

После неубедительного старта сезона–2022/2023 руководство «Челси» отправило Томаса Тухеля в отставку. Спасать положение был приглашён Грэм Поттер, который проявил себя во главе «Брайтона». Английский специалист применил свою магию и у руля синих. В первую очередь он стабилизировал результаты команды.

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С ничейного результата в матче с «Зальцбургом» (1:1) в Лиге чемпионов началась серия без поражений из девяти встреч. Она оборвалась на игре с «Брайтоном» (1:4). Футболисты по-особому настроились на команду своего бывшего наставника и устроили «Челси» горячий приём. Это поражение стало одним из трёх для лондонцев за последние четыре игры АПЛ.

Проанализировав проблемы «аристократов» в атаке, в частности в завершающей стадии, Поттер в последнем матче в преддверии международной паузы с «Борнмутом» сделал ставку на расстановку 4-3-3 и не прогадал. Кай Хаверц с одноклубниками продемонстрировали содержательный футбол и заслуженно выиграли со счётом 2:0. На перерыв «Челси» ушёл на восьмом месте, с отставанием в 16 очков от лидера чемпионата.

В АПЛ «Челси» контролирует мяч в среднем 58,6% встречи и проводит много времени у штрафной соперников, но не впечатляет качеством игры. Кай Хаверц с партнёрами за 15 игр забили лишь 19 голов. Только восемь клубов забили меньше. У тренерского штаба было полтора месяца на поиск решения проблем.

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Все ожидают увидеть с первых минут на поле Кая Хаверца, Обамеянга и Стерлинга в атаке со стартовых минут. Рис Джеймс и Н'Голо Канте продолжают восстанавливаться. Потери достаточно серьёзные, но у Грэма Поттера хватает кадрового ресурса, чтобы практически безболезненно их заменить.

«Ноттингем Форест» не оправдывает завышенных ожиданий. За 16 игр в АПЛ «лесники» потерпели девять поражений и лишь в трёх встречах выиграли. Все три победы пришлись на домашние матчи и завершились с одинаковым счётом 1:0 — с «Вест Хэмом», «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем».

«Ноттингем» активно работал летом на трансферном рынке и усилил все линии классными игроками, потратив на новичков более € 160 млн. Финансовые вливание не окупились. По итогам 16 туров команда идёт на предпоследнем месте, отставая от 17-й строчки лишь на одно очко. Она отличается беззубой игрой в атаке и неубедительной обороной.

В подготовке к турниру в Катаре игроки вышли на оптимальную игровую форму. «Ноттингем Форест» — идеальная мишень для любой оступившейся команды. Подопечные Стивена Купера теряются в матчах с топовыми клубами или хорошо организованными атакующими соперниками. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Челси» с форой (-1) за 2.18.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Челси» 1 января 2023 года

«Ноттингем Форест» не хватает надёжности в обороне. Красные пропускают в среднем два мяча за игру. Подопечные Грэма Поттера не отличаются содержательным футболом впереди, но на фоне безоговорочного превосходства «аристократов» в кадровом потенциале и опыте мы бы присмотрелись к ставке на победу гостей с форой (-1) за 2.18.

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 10.04.

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