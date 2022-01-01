Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ноттингем Форест» — «Челси»: ставка Егора Титова на матч АПЛ 1 января

«Ноттингем Форест» — «Челси»: ставка Егора Титова на матч АПЛ 1 января
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Челси» в 18-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.71.

«Челси» в чемпионате нужно нагонять. До первой четвёрки уже восемь очков, это много. Лондонцы только девятые в таблице. А претендентов на места в Лиге чемпионов чересчур много, пока вне четвёрки и «Тоттенхэм», и «Ливерпуль», поэтому прорваться легко не удастся. Нужна мощная победная серия. В первом туре после паузы «Челси» уверенно обыграл « Борнмут», теперь необходимо побеждать в Ноттингеме. Соперник в зоне вылета, так что синим вполне по силам выиграть уверенно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Так получилось, что в двух подряд турах «Челси» играет против двух худших оборон английского чемпионата. Думаю, минимум два мяча лондонцы забить должны. Хорошо себя показал Хаверц, в порядке Стерлинг. «Ноттингем» только что крупно проиграл «МЮ» — 0:3. Предположу, что и «Челси» он уступит минимум в два мяча. Беру победу лондонцев с форой (-1,5). Всё-таки по уровню исполнителей эти команды кардинально разнятся», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

Иско может перейти в «Салернитану».

Журналист Скира сообщил, что Ловрен подпишет контракт с «Лионом».

Рио Фердинанд посоветовал Магуайру искать себе новую команду.

«Ноттингем Форест» — «Челси». Хороший день для Поттера «Ноттингем Форест» — «Челси». Хороший день для Поттера
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023