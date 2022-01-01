Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч Лиги 1

«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч Лиги 1
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ланс» — «ПСЖ» в 17-м туре Лиги 1 сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.95.

«Встречаются лидеры чемпионата Франции. Правда, после первого тура после паузы разрыв увеличился до семи очков. «ПСЖ» в меньшинстве после удаления Неймара дожал «Страсбург», а «Ланс» не сумел победить в гостях «Ниццу» (0:0). В любом случае, думаю, все понимают, что Париж в этом сезоне чемпионство никому не отдаст. У него и состав сильнейший, и он научился дожимать соперников, даже когда игра не совсем получается, появился характер.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ланс» обладает лучшей обороной в чемпионате наряду с «ПСЖ» — по 10 мячей пропустили команды за 16 туров. Показатель очень серьёзный. Но здесь, как мне кажется, он будет играть на победу, рискнёт. Поддержка в Лансе одна из самых горячих в лиге, и там не поймут, если своя команда станет играть на ничью. В восьми домашних матчах этого сезона «Ланс» не потерял ни одного очка. Сумасшедший результат. И парижан хозяева не испугаются, тем более те остались без Неймара, Месси по-прежнему отдыхает, нет Кимпембе.

Поэтому поставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Вопреки тому, что команды мало пропускают, думаю, матч получится открытым, эмоциональным, с голами», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

Иско может перейти в «Салернитану».

Журналист Скира сообщил, что Ловрен подпишет контракт с «Лионом».

Рио Фердинанд посоветовал Магуайру искать себе новую команду.

«Ланс» — «ПСЖ». Мбаппе будет проще без симуляций Неймара «Ланс» — «ПСЖ». Мбаппе будет проще без симуляций Неймара
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023