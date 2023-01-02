Финляндия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира Финляндия – Швеция.



Ставка: победа Швеции в матче за 1.90.



«Швеция лидировала, лидировала в группе А, затем под конец, в последнем туре группового этапа проиграла родоначальникам – и вот она уже только третья. И в этом вся Швеция последних, наверное, двух десятков лет. А теперь впереди плей-офф, в котором скандинавы либо дойдут до финала (25 процентов вероятности), либо с грохотом и под фанфары вылетят в четвертьфинале (75 процентов вероятности).



Лучшие прогнозы на сегодня.



Примечательно, что шведы, занявшие третье место, на групповом этапе набрали больше очков, чем финны, ставшие вторыми. В группе Б борьба была напряжённее, и каждое очко давалось с куда большим трудом. Финны, в общем-то, ничего сверхъестественного не показали, дважды проиграли, но на второе место проскочили. Скажу честно, игра шведов понравилась мне больше. Они хотя бы пытались что-то сделать впереди и «автобусы» к своим воротам не выкатывали. Хотя наверняка умеют это делать — и в четвертьфинале, хочется им этого или нет, но придётся.



Таким образом, мы имеем четвертьфинал «от ножа», но при этом, скорее всего, весьма малорезультативный, с тоталом, не превышающим 7,5. Я хорошо знаю, как шведы валятся после группового этапа, но на этот раз мне почему-то кажется, что валиться они не станут и по итогам выйдут в полуфинал. А уж сделают они это в основное время или в серии послематчевых буллитов — честно, не знаю», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.31.



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