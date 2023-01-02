«Брентфорд» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.90.



«Брентфорд» в целом довольно неплохо проводит нынешний сезон и по делу располагается в верхней части таблицы. Команда хорошо сбалансирована, имеет качественный подбор игроков и достаточно стабильна. Однако пока коллектив не может похвастать успешными выступлениями против топов лиги и чаще уступает в подобных схватках, да и дома в последнее время с результатами все не так гладко.



Что касается «Ливерпуля», то клуб после возобновления первенства стал более качественнее смотреться по всем линиям, практически перестал ошибаться сзади и добыл две важные победы. «Красные» довели серию своих выигрышей до четырех встреч и вполне могут рассчитывать на ее продолжение, учитывая уровень предстоящего противника. До зоны Лиги Чемпионов осталось четыре балла, что должно повысить мотивацию футболистов.



На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги и сенсации в этот вечер, вероятнее всего, не случится. Да, «Брентфорд» неплох по сезону, но неудачно играет против грандов чемпионата. «Ливерпуль» сейчас находится в хороших кондициях и вряд ли допустит осечку в этой схватке, имея превосходство по всем ключевым показателям», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 9.31.



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