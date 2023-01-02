Чехия — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на четвертьфинал МЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира Чехия – Швейцария.
Ставка: ничья за 5.00.
«Чехи уже стали открытием турнира, потому что занять первое место в одной группе с родоначальниками, особенно когда МЧМ проводится в Канаде, – это, я вам доложу, задачка почти невыполнимая. Конечно, сыграл свою роль первый матч турнира, на который хозяева вышли какими-то сумеречными — но ведь и дальше чехи выглядели более чем прилично, наваливая и австрийцам, и немцам по «полной авоське».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но в четвертьфинале чехов будут испытывать по гамбургскому счёту. Потому что противостоять им будет команда, которая не столько играет сама, сколько не даёт играть сопернику. И очень хорошо умеет вцепляться в результат – не случайно же швейцарцы одержали все три свои победы на групповом этапе за пределами основного времени. Дотянуть до овертайма, а уж там что-нибудь придумаем – таков главный лозунг молодёжной сборной Швейцарии, с которым она вышла в плей-офф с четвёртого места.
Как правило, на любом чемпионате мира — хоть взрослом, хоть молодёжном — в плей-офф случается сенсация. Чаще всего это происходит именно на четвертьфинальном этапе, когда четвёртая команда из одной группы кладёт победителя другой группы. И если уж ждать сенсации на этом МЧМ, то ближе всего к ней именно этот матч. Поэтому я предположу весьма низовой и взаимоудушающий матч (чехи будут в кои-то веки пытаться играть, а швейцарцы станут их душить), с тоталом, не превышающим 7,5. Предположу ничью в основное время, хоть это и против моих правил, и дальнейший проход в полуфинал скучных, но крепких швейцарцев», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 9.31.
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