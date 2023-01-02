Финляндия — Швеция: ставка Павла Лысенкова на игру МЧМ-2023

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвертьфинал молодёжного чемпионата мира, в котором сыграют сборные Швеции и Финляндии.



Ставка: ТМ 5.5 за 1.88.



«Как выступили эти сборные в предварительном этапе? Шведы не показали сильную игру – они вымучили победу со слабыми немцами (1:0), победили чехов в овертайме (3:2 ОТ), хотя соперник играл сильнее. Наконец, матч с Канадой при чужих трибунах (1:5) для шведов получился вообще без вариантов. В зачёт себе они могут поставить только победу над Австрией (11:0), но эта сборная, скорее всего, вылетит из элиты молодёжного чемпионата мира.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Финны тоже играли вперевалочку. Начали с поражения от Швейцарии (2:3 ОТ), а закончили проигрышем американцам (2:6) – тоже в одну калитку. Да, сборная Суоми справилась со Словакией (5:2) и Латвией (3:0), но уровень соперников вы понимаете. Так, латыши даже не попали в плей-офф.



Чего мы можем ждать от этого четвертьфинала? Есть известная догма, что шведы в плей-офф обычно разваливаются как макароны после долгой варки, а финны, наоборот, показывают себя кубковыми бойцами.



В принципе у сборной Финляндии есть всё, чтобы выбить шведов. Есть надёжный вратарь Яни Лампинен (96,36%) – лучший среди всех голкиперов на этом турнире. Хотя шведский вратарь Карл Линдбом (94,17%) тоже неплох, и это надо учесть.



Но главное – у финнов есть их фирменная система игры. И не просто так на МЧМ-2022 Финляндия играла в финале, а на МЧМ-2019, МЧМ-2016 и МЧМ-2014 брала золото.



А чем могут похвастаться шведы? Золото на МЧМ-2012, а также три поражения в финалах (2013, 2014, 2018).



Я бы взял в этом матче кэф 1.88 на то, что общий тотал в основное время составит меньше 5,5 шайбы. Отталкиваюсь от того, что у обеих сборных – классные вратари. Да, есть стереотип, что финны должны всех рвать в плей-офф. Но в данном случае с таким прогнозом я бы не рисковал», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 9.31.



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