«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз Ивана Млечного на матч АПЛ 2 января

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС Иван Млечный дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль».



Ставка: ТБ 3.5 за 2.39.



«Брентфорд» располагается строго в середине турнирной таблицы — на 10-м месте. Успешные игры чередуют провалами. Так, сумели обыграть «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум». Уступить «Астон Вилле» 0:4 и «Ньюкаслу» 1:5. Первый матч после паузы проводили с «Тоттенхэмом». Сумели повести 2:0, но во второй половине второго тайма «шпоры» додавили-таки, как итог — ничья 2:2. Забили 25 мячей и 27 пропустили, что говорит о том, что команда не против поиграть в открытый футбол. Во время ЧМ провели три товарищеских матча — два поражения и одна ничья. Но результат в таких матчах отходит на второй план. Важнее предоставить игрокам практику и поддерживать их форму в тонусе. Вряд ли вылетят из Премьер-лиги, точно так же вряд ли будут бороться за еврозону. «Брентфорд» — команда типичный середняк, которой и до вылета далеко, и до еврокубков опять же далеко. Редко обыгрывают лидеров, но не теряют своих очков с равными командами и аутсайдерами.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Ливерпуль», можно смело сказать, первую часть сезона если не провалил, то очень сильно смазал. Да, в Лиге чемпионов вышли из группы, но в чемпионате-то дела идут совсем неважно. Шестая строчка и отставание от зоны ЛЧ составляют пять очков. Да и игра у подопечных Клоппа не сказать, что выдающаяся. Все никак не притрётся к новым партнерам и к новой лиге Нуньес, в центре поля не хватает исполнителей. И возраст, и травмы дают о себе знать. В обороне тоже не всё так гладко. В октябре за одну неделю умудрились дважды отметиться со знаком минус: два поражения от явных аутсайдеров — «Лидса» и «Ноттингема». Команда не может найти свою игру, также полное отсутствие стабильности. Конечно, сказался уход Садио Мане на атакующих действиях мерсисайдцев. Но всё равно как будто бы, знаете, снежный ком катился-катился, и из каких-то маленьких, вроде неважных и небольших проблем образовалось то, что есть на данный момент. Первую встречу после перерыва в прошлом туре проводили против «Астон Виллы» и сумели выиграть со счётом 3:1.



Да, в этой встрече явный фаворит — «Ливерпуль», да, эксперты дают мало шансов игрокам «Брентфорда». Но к чему нас приучил «Ливерпуль» в этом сезоне? Правильно, ко всему. От разгромных побед до поражений аутсайдерам из подвала турнирной таблицы. Но брать втупую, топорно победу «Брентфорда» я бы не советовал. Всё-таки «Ливерпуль» есть «Ливерпуль». Предлагаю взять более уверенную ставку. Обе команды больше думают об атаке, нежели об обороне, поэтому голы в этом матче будут, как мне видится, в большом количестве», — сказал Млечный.



Экспресс с коэффициентом 9.31.



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