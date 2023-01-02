«МЮ» — «Борнмут»: когда матч АПЛ, кто фаворит, прогнозы и ставки
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3 января в матче АПЛ сыграют «МЮ» — «Борнмут». Начало встречи — в 23:00 мск. На территории России эту игру не покажут.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом команду Эрика тен Хага. Поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.27. Шансы гостей оценили коэффициентом 12.50, а ничья идёт за 6.30.
По мнению аналитиков, матч «МЮ» — «Борнмут» будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.53, а ТМ 2.5 идёт за 2.50. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 2.06, а обратный исход идёт за 1.76.
Экспресс с коэффициентом 9.31.
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