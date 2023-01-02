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Прогноз на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель»

Прогноз на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель».

Ставка: победа «Марселя» за 1.68.

После относительно результативного летнего промежутка «паладины» с начала осени посыпались. После пяти поражений в шести матчах руководство «Монпелье» приняло решение по отставке Оливье Далль'Оглио, назначив на его место Ромена Пито. Лишь в последних матчах стал заметен эффект ротации — набрали пять очков в трёх последних турах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Игор Тудор справляется с командой не хуже Хорхе Сампаоли. «Южане» за 16 туров Лиги 1 выиграли в 10 матчах, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения. Они расположились на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от впереди идущего «Ланса» лишь на четыре очка. С учётом того, что 1 января одноимённый клуб будет играть с «ПСЖ», у «Марселя» есть шанс сократить разрыв от одного из конкурентов. Для этого нужно побеждать.

Команда контролирует мяч лишь 54,6% и не отличается активной игрой впереди. Игроки наносят по 13,4 удара, из которых 4,9 приходится в створ ворот (шестые показатели в чемпионате), но при этом отличаются завидной реализацией голевых моментов. Алексис Санчес с партнёрами по команде за 16 матчей забили 32 гола и лишь дважды покинули поле без результативного действия в воротах соперников. Только «ПСЖ» производительнее играет в атаке.

Стоит отметить интеграцию Самуэля Жиго в игровую структуру «южан». Экс-защитник «Спартака» существенно повысил надёжность обороны — пропустили 14 голов. Лишь «Ланс» и «ПСЖ» имеют в своём пассиве меньше. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Марселя» за 1.68.

Экспресс с коэффициентом 9.31.

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