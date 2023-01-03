ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на московское дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.
Ставка: «Динамо» не проиграет за 2.13.
«ЦСКА, конечно, выглядит солиднее и, если хотите, эпичнее. Но последний междусобойчик бело-голубым, который состоялся совсем недавно, 26 декабря, армейцы тем не менее проиграли. И проиграли, надо сказать, по делу. Потому что «Динамо» сейчас вновь почти напоминает себя начала сезона, но всё-таки тут есть «почти». «Динамо» побеждает, таких побед у бело-голубых уже шесть подряд, но почти все они одержаны «на тоненького», даже когда это удаётся сделать в основное время.
Лучшие прогнозы на сегодня.
То есть мы получаем матч в целом равных соперников. И тут, на мой взгляд, немаловажное значение будет иметь морально-психологическая готовность сыграть «на разрыв аорты». Так вот, у молодых и амбициозных динамовцев она наверняка будет. А вот будет ли у ЦСКА – вопрос.
Предположу не слишком обильный на заброшенные шайбы матч, тотал в котором почти наверняка не превысит 7.5. По итогам этого матча предположу, что бело-голубые наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 8.71.
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