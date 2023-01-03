ЦСКА — «Динамо»: прогноз Артема Батрака на матч регулярного чемпионата КХЛ

Экс-хоккеист московского «Спартака», обладатель Кубка Харламова Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Динамо».
Ставка: победа ЦСКА за 1.92.
«В этом матче для меня всё достаточно очевидно. Я очень сильно сомневался в армейцах в последних матчах календарного года. Но после плохой игры в Ярославле они сделали выводы, посадили на лавку Окулова. И затем он вышел. И сейчас Окулов в таком порядке, что просто вытаскивает матчи. Взять даже игру с «Локомотивом» в Москве.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Так что ЦСКА развеял все мои сомнения по поводу того, что команда играет плохо. Условно говоря, небольшого кризиса у команды нет. У нее всё нормально. «Динамо»? Ну, «Динамо» просто даже составом будет слабее, чем армейцы.
Сложно сказать, кто и как провёл новогодние праздники, всего три дня. Но это было у нас, у обычных людей. Игроки отдыхали меньше. Но я думаю, что все, конечно, провели праздники в рабочем порядке. Не вижу предпосылок, что ЦСКА будет играть хуже, чем в конце прошлого года, когда он обыгрывал СКА и «Локомотив».
Поэтому победа армейцев в основное время не вызывает у меня никаких сомнений. Так что я ставлю на победу ЦСКА», — сказал Батрак.
Экспресс с коэффициентом 8.71.
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