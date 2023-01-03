ЦСКА — «Динамо» Москва: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция

3 января в матче КХЛ сыграют ЦСКА и «Динамо». Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом команду Сергея Фёдорова. Поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.84. Шансы гостей оценили коэффициентом 4.10, а ничья в основное время идёт за 4.20.
По мнению аналитиков, матч ЦСКА — «Динамо» будет результативным. На ТБ 4.5 шайбы можно поставить с коэффициентом 1.80, а ТМ 4.5 идёт за 2.01. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 1.18. На гол в первые 60 секунд матча можно поставить за 13.50.
Экспресс с коэффициентом 8.71.
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