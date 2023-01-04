«Интер» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Интер» — «Наполи».
Ставка: победа «Интера» за 2.33.
«Интер» ушёл на зимнюю паузу в чемпионате лишь пятым и явно не намерен мириться с таким раскладом в турнирном плане. По качеству состава и амбициям «нерадзурри» способны замахнуться на большее, и я считаю, что в первом же туре после возобновления первенства они попытаются проявить себя с лучшей стороны. Да, противник у миланцев попался очень непростой, однако у команды есть всё необходимое для добычи трёх баллов в домашнем противостоянии.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Наполи», в свою очередь, на каникулы ушёл лидером Серии А, имея довольно серьёзный отрыв от всех конкурентов. Второй в таблице «Милан» уступает неаполитанцам восемь очков, что для Италии считается очень весомым показателем. «Наполи» выглядел солидно в первом круге чемпионата, однако теперь ему необходимо так же грамотно распределить силы на вторую часть дистанции.
На мой взгляд, в этой паре оба коллектива способны взять верх, но фаворитом, как по мне, считается именно миланский клуб. «Интер» хорош в родных стенах, выйдет на поле чрезвычайно мотивированным и вряд ли допустит осечку в игре с главным конкурентом за скудетто. Полагаю, что гости будут и сами активно стремиться к победе, но считаю, что «Наполи» не сможет зацепиться за очки», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 8.74.
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