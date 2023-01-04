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«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.97.

«Вторая встреча Лопетеги и Эмери за последнее время. В сентябре встречались в Испании, тогда была ничья. И вот теперь они в новом качестве вновь играют друг против друга.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но совсем в разных ситуациях находятся команды. «Астон Вилла» хороша: три матча из последних четырёх выигрывает. Выглядит очень крепко. Тем более домашняя игра.

А вот «Вулверхэмптон» — это беда. 10 из последних 17 матчей – поражения. В пяти из последних семи также ничего хорошего не происходит. С трудом забивают, очень низкий xG в каждой игре. Меньше очков на выезде, чем «Вулвер», набрали только две команды в АПЛ.

Лопетеги предстоит ещё очень много работы. При этом к Эмери нет никаких вопросов ни по игре, ни по результативности, ни по результату», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

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