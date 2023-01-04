«Трактор» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — СКА.



Ставка: «Трактор» не проиграет и ТБ 6.5 за 6.5.



«СКА, конечно, концовку года провалил. Но, чтобы её не провалить в наших реалиях, надо иметь либо дикую мотивационную составляющую (которая, кстати, была у «Трактора»), либо съевшего на этом деле собаку тренера. А лучше и то и другое («и можно без хлеба», как говорил Винни-Пух). У СКА с его великим отрывом от всех не было ни того, ни другого.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Вот «Трактор» потихоньку разгоняется. Причём, что примечательно, разгоняется-то не на «куньлунях» и «сочах», а на соперниках топ-уровня. Потому что в трёх предновогодних победах две одержаны над «Магниткой» и ещё одна над «Салаватом».



Со СКА, безусловно, будет многократно тяжелее. Потому что питерцы успели провести работу над ошибками. И хоть Ротенберг плачется, что доигрывал год наполовину составом из ВХЛ, но у него, извините, и в ВХЛ такие закрома, дай бог каждому.



В общем, несмотря на то что СКА сильно-сильно первый во всех номинациях, а «Трактор» только-только проскользнул в зону плей-офф Восточной конференции, получаем мы матч равных соперников. Не думаю, что будет сильно много заброшенных шайб, но они будут, и тотал явно будет стартовать вверх от 6.5. А по итогам матча, предположу, «Трактор» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.74.



Заварухин: «Автомобилисту» не хватает цепкости.



Жамнов: не смотрю матчи МЧМ.



Олимпийский чемпион по хоккею Баутин скончался на 56-м году жизни.