«Трактор» — СКА. Ротенберг сдержит обещание

Тренер петербуржцев пообещал исправиться и наладить игру, которая в последнее время не впечатляет.

4 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — СКА. Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.08. На победу челябинцев эксперты предлагают коэффициент 3.34.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — СКА 4 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.45. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Трактор» Челябинск — СКА Санкт-Петербург (04.01.2023)

На 4 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано всего четыре матча регулярного чемпионата. Выбор небогатый, но отдельное внимание заслуживает матч между челябинским «Трактором» и петербургским СКА, который пройдёт на льду «Арены-Трактор» в Челябинске. Первое вбрасывание состоится в 14:30 мск.

«Трактор» в этом сезоне сбавил обороты и находится на восьмой строчке Восточной конференции, набрав 44 очка за 46 встреч. В спину дышит «Барыс» с 43 очками, поэтому положение шаткое. Команда одержала победы в трёх последних матчах. Дважды Анвар Гатиятулин обыграл «Металлург» (5:4 Б и 5:2) и дома «Салават Юлаев» (4:2).

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Такие показатели с командами из лидирующей зоны конференции не могут не радовать. Тем более что две победы были одержаны на своём льду, а впереди ждёт третий домашний матч. Антон Бурдасов лидирует в гонке бомбардиров команды с 35 очками в 37 матчах. Переезд из Санкт-Петербурга был очень полезен.

СКА Романа Ротенберга возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 74 очка за 46 игр. Ближайший преследователь — ярославский «Локомотив», который отстаёт на девять очков. Потому нервничать не приходится. Однако команда потерпела два поражения в последних матчах. Клуб уступил на выезде ЦСКА (1:3), а после в гостях «Витязю» (5:6 ОТ).

Такое положение удручает, хотя и команда в последней встрече показала хорошую результативность. Тем более что гости уступали к 39-й минуте со счётом 2:5, но смогли перевести игру в овертайм. Главный тренер после матча уверил, что команда вернётся ещё сильнее и сделает работу над ошибками. Впереди тоже непростой соперник, потому ждём.

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История очных встреч насчитывает 33 матча, где СКА имеет перевес, у клуба 23 победы. Преимущество очевидное, однако сейчас хозяева в хорошей форме, и вряд ли матч получится простым. Лидер «Трактора» точно захочет показать своему бывшему клубу уровень. В то же время у Романа Ротенберга есть длинная запасная лавка и игроков уровня Никиты Гусева хватает.

Также, по статистике очных встреч в Челябинске, петербуржцы выиграли во всех пяти последних матчах. Для Анвара Гатиятулина это тревожный звоночек. Попробуем проверить вариант на то, что СКА не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы за 2.23.

Плюс с результативностью у команд порядок. В семи из девяти очных встреч КХЛ в Челябинске тотал был больше 4.5 шайбы. Потому вполне логична ставка на голы. Перестрахуемся лишь потому, что последние матчи не удались у СКА. Пусть и Роман Ротенберг обещал исправиться, но перестраховаться стоит.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — СКА 4 января 2023 года

СКА сбавил обороты, но преследователям ещё далеко до Романа Ротенберга. Челябинцы порадовали хорошей серией игр дома, но история встреч с петербуржцами остаётся за гостями. Однако мы возьмём менее рискованный вариант на гостей через тотал больше. Даже с учётом исправления ошибок соперники друг друга стоят и покажут очень интересный хоккей.

Ставка: СКА не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 8.51.

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