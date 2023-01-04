«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ 4 января

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.17.



«Кристал Пэлас» всегда считался крепким середняком АПЛ и вполне может расстроить на своей арене любого противника, имея неплохой состав и цепкую манеру футбола. Однако последние результаты лондонцев не особенно впечатляют и два поражения в трёх матчах показали уязвимость коллектива в обороне. Да, против «Тоттенхэма» у клуба очень неплохая статистика в домашних противостояниях, но в этот раз ему будет очень непросто сдержать заряженного на успех оппонента.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается самого «Тоттенхэма», то в прошлом туре клуб допустил осечку и потерял место в топ-4, пропустив вперёд «Манчестер Юнайтед». Это явно должно активизировать игроков перед лондонским дерби, и есть основания полагать, что «шпоры» будут чрезвычайно сильно мотивированы в предстоящей схватке. По уровню состава и опыту выступлений номинальные гости имеют явное преимущество, что прибавляет им шансов на успех.



На мой взгляд, в этой паре фаворитом является гостевой коллектив и у «Тоттенхэма» гораздо больше шансов добыть три очка. Осечка в прошлой игре поднимет мотивацию футболистов, которые и так сильнее своих соперников по индивидуальным качествам. Да, «Кристал Пэлас» так просто победу не отдаст, но я считаю, что «шпоры» смогут добиться положительного для себя результата», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 8.74.



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