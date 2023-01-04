«Интер» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на игру Серии А

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Интер» – «Наполи» в рамках 16-го тура Серии А.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.



«Наполи» идёт на первом месте – у команды всего две ничьих и все остальные победы. Думаю, что в оставшихся турах столько побед неаполитанцы не одержат, конкуренты будут догонять «Наполи». Думаю, что в этой игре всё и начнётся.



Лучшие прогнозы на сегодня.

Шансы на то, что «Интер» победит, довольно высоки. Многие футболисты «Интера» получили игровую практику на чемпионате мира и уже успели отдохнуть. У «Наполи» на чемпионате мира играло меньше футболистов.



«Интеру» нужно атаковать и побеждать, поэтому эта игра имеет шансы быть результативной. «Наполи», как правило, играет на встречных курсах, много забивает, а «Интеру» деваться некуда – надо бодро начинать год и идти в атаку.



Первый прогноз – тотал больше 2.5. Также думаю, что в матче будет много угловых – тотал больше 9.5», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 8.74.



Криштиану Роналду объяснил, почему перешёл в «Аль-Наср».



«Манчестер Юнайтед» не отказался от идеи подписания Депая.



«Адана Демирспор» согласовал контракт с Халком.