«Интер» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на игру Серии А

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Интер» – «Наполи» в рамках 16-го тура Серии А.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.
«Наполи» идёт на первом месте – у команды всего две ничьих и все остальные победы. Думаю, что в оставшихся турах столько побед неаполитанцы не одержат, конкуренты будут догонять «Наполи». Думаю, что в этой игре всё и начнётся.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Шансы на то, что «Интер» победит, довольно высоки. Многие футболисты «Интера» получили игровую практику на чемпионате мира и уже успели отдохнуть. У «Наполи» на чемпионате мира играло меньше футболистов.
«Интеру» нужно атаковать и побеждать, поэтому эта игра имеет шансы быть результативной. «Наполи», как правило, играет на встречных курсах, много забивает, а «Интеру» деваться некуда – надо бодро начинать год и идти в атаку.
Первый прогноз – тотал больше 2.5. Также думаю, что в матче будет много угловых – тотал больше 9.5», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 8.74.
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