«Лидс» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру 19-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Лидс» — «Вест Хэм».
Ставка: обе забьют за 1.66.
«Матч вполне может получиться интересным, несмотря на то что обе команды в последнее время не блистали.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Лидс» только что героически отстоял ничью на «Сент-Джеймс Парк» — конечно, не без доли везения и во многом благодаря мастерству Мелье в воротах.
«Вест Хэм» же провёл невзрачную игру и заслуженно уступил дома «Брентфорду».
Думаю, что предстоящую игру обе команды будут воспринимать как возможность наконец победить. Йоркширцы последний раз это делали в начале ноября, а лондонцы — в октябре. Это наверняка повлияет на характер игры – «Лидс», в принципе, команда с позитивным подходом, любящая атаковать и делать это большими силами, тем более дома, ну а «молотобойцы» будут вынуждены это делать от безысходности положения. Близость зоны вылета, давление на тренера и критика игроков означают, что этот матч психологически будет сродни последнему шансу для команды», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 8.74.
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