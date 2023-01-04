«Лидс» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру 19-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Лидс» — «Вест Хэм».



Ставка: обе забьют за 1.66.



«Матч вполне может получиться интересным, несмотря на то что обе команды в последнее время не блистали.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Лидс» только что героически отстоял ничью на «Сент-Джеймс Парк» — конечно, не без доли везения и во многом благодаря мастерству Мелье в воротах.



«Вест Хэм» же провёл невзрачную игру и заслуженно уступил дома «Брентфорду».



Думаю, что предстоящую игру обе команды будут воспринимать как возможность наконец победить. Йоркширцы последний раз это делали в начале ноября, а лондонцы — в октябре. Это наверняка повлияет на характер игры – «Лидс», в принципе, команда с позитивным подходом, любящая атаковать и делать это большими силами, тем более дома, ну а «молотобойцы» будут вынуждены это делать от безысходности положения. Близость зоны вылета, давление на тренера и критика игроков означают, что этот матч психологически будет сродни последнему шансу для команды», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 8.74.



Стала известна зарплата Ивича в «Краснодаре».



Жерар Пике намерен возобновить профессиональную карьеру.



Глава «Аль-Насра»: Роналду не требовал к себе особого отношения в клубе.