ЦСКА — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Сочи».



Ставка: победа ЦСКА и ТМ 7.5 за 1.60.



«После того как ХК «Сочи» проиграл в Нижнем Новгороде 17-й (!) матч подряд, все стали с интересом оглядываться, у кого же они, чёрт побери, могут выиграть. И стало вдруг понятным, что тот, на ком южане прервут свою чёрную серию, покроет себя позором. А если это вдобавок будет клуб из олигархической верхушки, то на него и вовсе будут нецензурно показывать пальцем, мерзко при этом хихикая.



Лучшие прогнозы на сегодня.



И тут ХК «Сочи» играть в Москве против ЦСКА. И ещё задолго до стартового вбрасывания сценарий предстоящего матча лежит на ладони. Смотрите, Сергей Фёдоров и весь его тренерский штаб в попытках мотивировать вверенный им личный состав могут стереть себе ноги до колен и разорвать пах – всё равно у них это не получится. Это раньше у нас чемпионом по раздолбайству и дуракавалянию с заведомо слабыми соперниками был питерский СКА, теперь этот титул успешно перехватили москвичи. Поэтому ЦСКА выйдет на лёд в полной уверенности, что стоит им цыкнуть, как сочинцы падут ниц и начнут забивать себе сами. Но сочинцы не начнут, и когда армейцы опустятся с небес на нашу грешную землю, они будут проигрывать – и, вполне возможно, даже не в одну шайбу.



Дальше ЦСКА включится — и возможны два варианта. По первому включённый ЦСКА ликвидирует отставание и разорвёт сочинцев «на ветошь». По второму — у красно-синих не хватит на это времени. Лично мне ближе первый вариант, хоть и хочется чисто поржать над вторым. Поэтому предположу достаточно невеликий на голевые успехи матч. Но в конце концов ЦСКА, изрядно попортив нервы своим поклонникам, всё-таки наберёт два очка, причём сделает это в основное время.



Экспресс с коэффициентом 7.00.



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