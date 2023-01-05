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«Челси» — «Ман Сити»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата Англии 5 января

«Челси» — «Ман Сити»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата Англии 5 января
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити» в 19-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Центральный матч, быть может, не только рождественской недели, но и всего января в Англии. Матч, который очень многое определяет, который очень многое решает. И я от этого матча жду забитых голов. Мне не кажется, что кто-то будет сидеть в обороне. Для идей Гвардиолы это вообще довольно странно. «Челси» же, как мне кажется, тоже должен играть с позиции силы, а не слабости. Не должен он стараться закрываться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

1,85 – коэффициент на «обе забьют». Мне кажется, надо уйти от результата. Не надо ставить на того, кто больше нравится. Надо верить в большое количество забитых мячей. Я это буду делать», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 7.00.

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