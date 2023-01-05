«Монреаль» — «Рейнджерс»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч НХЛ «Монреаль» – «Рейнджерс».
Ставка: ТБ 5.5 за 1.65.
«Матчи «Рейнджерс» интересно смотреть. Ньюйоркцы ярко играют в атаке и крайне редко огорчают скромной результативностью. Команда отгрузила по пять шайб «Каролине», «Флориде» и «Айлендерс». «Рейнджерс» солидно действуют в большинстве и реализуют почти каждое четвёртое удаление соперников. Опасность в атаке исходит практически от каждого звена.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Монреаль», напротив, выделяется кошмарной обороной. Только «Анахайм» пропустил в лиге больше шайб, чем «Канадиенс». Не выручают вратари, а защитники нередко сваливаются на позиционные ошибки. Есть все предпосылки, что нас ждёт результативный матч. Оптимальная ставка – тотал больше 5.5», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
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