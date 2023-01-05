Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Монреаль» — «Рейнджерс»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

«Монреаль» — «Рейнджерс»: ставка Германа Титова на матч НХЛ
Комментарии

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч НХЛ «Монреаль» – «Рейнджерс».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.65.

«Матчи «Рейнджерс» интересно смотреть. Ньюйоркцы ярко играют в атаке и крайне редко огорчают скромной результативностью. Команда отгрузила по пять шайб «Каролине», «Флориде» и «Айлендерс». «Рейнджерс» солидно действуют в большинстве и реализуют почти каждое четвёртое удаление соперников. Опасность в атаке исходит практически от каждого звена.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Монреаль», напротив, выделяется кошмарной обороной. Только «Анахайм» пропустил в лиге больше шайб, чем «Канадиенс». Не выручают вратари, а защитники нередко сваливаются на позиционные ошибки. Есть все предпосылки, что нас ждёт результативный матч. Оптимальная ставка – тотал больше 5.5», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.00.

Ротенберг: если бы Сергей Макаров играл в НХЛ, он бы превзошёл Уэйна Гретцки.

Овечкин установил новый рекорд НХЛ.

Пятидесятилетний Ягр забросил первую шайбу в сезоне.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023