Чехия — Канада: прогноз Павла Лысенкова на финал МЧМ-2023

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч за бронзу молодёжного чемпионата мира, в котором сыграют сборные Чехии и Канады.
Ставка: ТМ 6.5 за 1.93.
«Канадцы — хозяева турнира. Команда оставляет двоякое впечатление. Они проигрывали в полуфинале 0:2 американцам, но перевернули матч, выиграв 6:2.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Чехи уже выигрывали у канадцев в группе 5:2. Чехи имеют хорошую глубину состава, которая не уступает канадцам. Я бы не был категорически уверен в том, что победят именно канадцы. С другой стороны, у них есть домашняя поддержка.
Я бы не стал здесь гадать на победителя, тем более на победу Канады дают маленький коэффициент. Мне кажется, что в этом матче будет тотал меньше 6.5 шайбы. Это финал, ответственность очень высока, поэтому команды постараются аккуратно сыграть в обороне. У обеих команд приличные вратари, которые входят в топ-5 турнира.
Если посмотреть историю, то с 2018 года в финалах стабильно был тотал меньше 6.5. Думаю, что команды сыграют надёжно и на результат», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
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