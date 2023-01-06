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«Торпедо» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

«Торпедо» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Спартак».

Ставка: победа «Торпедо» за 2.03.

«У «Торпедо» после декабрьской паузы – шесть побед в семи матчах. «Спартак», наоборот, повалился: семь поражений в восьми встречах. Причём проблемы у красно-белых попеременно возникают во всех линиях. То безалаберная игра в обороне, то беда с созданием голевых моментов и реализацией. Не всё идеально и с физикой: в последнем своём матче москвичи отыгрались с 0:2, но наглухо «встали» в последние 10 минут и пропустили решающий на 58-й.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» будет упираться по максимуму. Во-первых, разрыв с девятым местом – всего четыре очка. Во-вторых, после Нижнего ехать в Ярославль и Питер, где красно-белым точно ничего не светит. Москвичи будут заряжены, и от этого зритель только выиграет: в матче будет заброшено не меньше пяти-шести шайб. Но вот увезти очки с берегов Волги у гостей не получится. «Торпедо» играет уверенно, цельно и дисциплинированно. Ставим на победу команды Ларионова в основное время», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 9.34.

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