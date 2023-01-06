«Торпедо» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Спартак».



Ставка: победа «Торпедо» и ТБ 5.5 за 4.05.



«К отчётному матчу соперники подошли с абсолютно зеркальными результатами. У «Торпедо» семь побед в восьми последних матчах и очень «вкусная» игра, от которой сами игроки кайфуют. У «Спартака» семь поражений в восьми последних матчах, игра сильно вымученная, отчего и результаты невелики.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В текущем сезоне соперники встречались трижды, и дважды победили нижегородцы. Это, в принципе, и есть реальное и текущее соотношение сил, нашедшее своё отражение в том числе и в турнирной таблице, где волжане опережают москвичей на 11 очков, ещё и имея матч в запасе. При том, что изначально позиции красно-белых выглядели более солидными. И ведь не так давно «Спартак» выглядел на льду куда более собранно и боевито – как раз до назначения нового главного тренера, с приходом которого всё это благолепие куда-то постепенно подевалось.



Итак, «Торпедо» выглядит явным фаворитом, играет дома, играет лучше красно-белых и попытается задавить их темпом. «Спартак», понятное дело, будет играть вторым номером и больно огрызаться, но, по идее, вряд ли справится с обнаглевшими в хорошем смысле этого слова ларионовцами.



Поэтому получаем средний по голевому содержанию матч с тоталом от 5.5 и выше (и даже сильно выше, если красно-белые не выстоят в первом периоде). Но в итоге, какие бы сценарии ни рассматривались, нижегородцы должны дома брать два очка. Причём делать это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.34.



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