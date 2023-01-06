«Валенсия» — «Кадис»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Кадис» в 16-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Валенсии» и ТМ 4.5 за 1.80.
«16-й тур испанской Ла Лиги. Начинаем мы с поездки в Валенсию, где на «Месталье» команда Гаттузо будет принимать одного из аутсайдеров – «Кадис».
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Валенсия» проиграла последний матч в 2022-м «Вильярреалу» (1:2), хотя смотрелась весьма неплохо. Это была волевая победа «Вильярреала»: в самом конце после углового забил Хуан Фойт. Но этот год «Валенсия» начала с победы в кубковой встрече со счётом 3:0. И вообще, «Валенсия» смотрится неплохо — очень молодая и бегущая команда. Плюс здесь «Валенсия» играет дома, к тому же против аутсайдера.
Да, баланс встреч у «Валенсии» против «Кадиса» не самый удачный, в последней встрече на «Месталье» в начале 2022-го валенсийцы выиграли – 2:1. После этого был матч чемпионата, в котором «Валенсия» не смогла дожать «Кадис» (0:0).
«Валенсия» сейчас – крепкий середняк. Даже учитывая состояние Кавани и некоторых других валенсийских игроков, думаю, «Валенсии» по силам обыграть «Кадис», одного из аутсайдеров.
Мой прогноз – победа «Валенсии» и тотал меньше 4.5 мяча за хороший коэффициент 1.80», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 9.34.
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