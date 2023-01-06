«Валенсия» — «Кадис»: прогноз Ивана Млечного на игру Примеры

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС Иван Млечный дал прогноз на матч 16-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Кадис».



Ставка: победа «Валенсии» и ТБ 2.5 за 2.49.



«Валенсия» принимает «Кадис» в рамках 16-го тура испанской Примеры. «Летучие мыши» находятся в середине турнирной таблицы, и об их былом величии времён Каньисареса, Барахи, Алмейды и прочих футболистов моего детства можно только мечтать. Из года в год, на протяжении уже продолжительного времени «валенсийцы» никак не могут найти свою игру, которая позволила бы им ежегодно находиться в топ-3 чемпионата Испании. Перерыв на чемпионат мира проводили в работе — товарищеские матчи, которые были с переменным успехом. После возобновления сезона сыграли два матча — один в Кубке, другой в чемпионате. В Кубке выиграли у скромной «Ла Нусии», а в Примере проиграли «Вильярреалу». Определённые надежды возлагались на сына Патрика — Джастина Клюйверта, но молодой голландец никак не раскроется. За 12 игр в составе «летучих мышей» только три гола и одна результативная передача. До статистики отца очень и очень далеко. За 15 игр чемпионата Испании забили 23 гола, пропустили 17.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Кадис» – скромная команда с подвала турнирной таблицы, которая вернулась в элиту испанского футбола в 2020 году. То есть проводит свой третий сезон в Примере. Перед этим 14 лет не играла в высшем дивизионе. Вообще, команда с довольно солидной историей, не в плане достижений, а в том смысле, сколько команде лет — в этом (в 2023) году «жёлтой подлодке» исполнится 113 лет. В этом сезоне, правду сказать, дела складываются совсем неважнецки. 12 очков после 15 игр, предпоследнее — 19-е — место в табели рангов. Но плотность внизу таблицы достаточно высокая, у 16–17-й спасительной строчки всего-то на одно очко больше. Поэтому любая победа добавит шансов. Последнюю победу в рамках матча чемпионата Испании одержал в конце октября над мадридским «Атлетико» со счётом 3:2. Всего же в чемпионате забили 10 голов и пропустили 27.



В этой встрече хозяева поля являются безоговорочными фаворитами. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.6. В то время как на победу «Кадиса» букмекеры дают 6. «Валенсия» зачастую пробивает верховой тотал, в то время как гости отвратительно играют в обороне. Мне кажется, что футболисты с большой долей вероятности расщедрятся на три и больше гола», — сказал Млечный.



Экспресс с коэффициентом 9.34.



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