«Эдмонтон» — «Колорадо»: прогноз на матч НХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Колорадо».

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.05.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

«Эдмонтон» делает акцент на атаке, поскольку важно использовать талант лучшего бомбардира лиги Макдэвида. Выбранная тактическая схема позволила хозяевам лидировать в Западной конференции по количеству заброшенных шайб (142). Но при такой открытой схеме на оборону выпадает дополнительная нагрузка. Из-за дисбаланса у «нефтяников» всего седьмое место и 44 очка по итогам 40 матчей.

«Колорадо» настигла эпидемия травм, что не позволяет стабильно набирать очки. До отметки в пять игр дошла серия поражений гостей. У них большие проблемы в оборонительной линии — 24 пропущенные шайбы за пять матчей. С такими показателями будет сложно бороться за зону плей-офф. Пока «Эвеланш» на девятой позиции Запада с 41 очком после 37 встреч регулярного первенства.

«Эдмонтон» в последних встречах действует в ультраатакующем стиле, что приводит к высокой результативности. Команда играет на Макдэвида, чтобы обеспечить хоккеисту звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата.

«Колорадо» представляется идеальным соперником для «нефтяников», поскольку испытывает трудности при построении грамотной позиционной обороны. Учитывая хорошую форму Макдэвида, рекомендуем изучить ставку тотал больше 6.5 шайбы за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 9.77.

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