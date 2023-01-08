«Фиорентина» — «Сассуоло»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

7 января состоялся матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» играла с «Сассуоло». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

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В первом тайме команды голов друг другу не забили.

Во втором тайме первыми отличились «фиалки» — на 48-й минуте гол забил Риккардо Сапонара. Через девять минут «Сассуоло» сравнял благодаря мячу Доменико Берарди с 11-метровой отметки.

Долгое время счёт оставался ничейным, но ближе к концу встречи повезло хозяевам поля. На 90+1-й минуте встречи Николас Гонсалес уверенно реализовал пенальти и принёс своей команде победу — 2:1.

Благодаря этой победе «Фиорентина» набрала 23 очка и поднялась на девятое место турнирной таблицы. «Сассуоло», у которого 16 очков, остался на 16-й строчке.

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