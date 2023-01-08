Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Барыс».
Ставка: победа «Барыса» за 2.90.
Тактическая схема «моряков» базируется на работе с высокой скоростью принятия решения и постоянным прессингом. «Адмирал» растерял физические кондиции, и хоккеисты перестали успевать в обороне закрывать опасных соперников. Это привело к четырём поражениям в последних шести встречах регулярного чемпионата.
Последняя игра с минским «Динамо» только подтвердила спад хозяев. Поражение со счётом 1:2 не позволило «Адмиралу» подняться выше шестой строчки турнирной таблицы Востока.
«Барыс» совершает затяжной дальневосточный вояж. После двух матчей с «Амуром» подопечные Андрея Скабелки проведут игры с «Адмиралом». В Хабаровске «снежные барсы» сумели зацепить один ничейный результат.
Хоккеисты «Адмирала» на спаде. Лидеры действуют бледно, пропали общекомандная скорость и агрессия, на которых базировались результаты хозяев. «Барысу» не повезло в играх с «Амуром» — один матч они должны были зацепить.
Учтём, что в двух последних очных играх во Владивостоке выиграли «снежные барсы». Рекомендуем присмотреться к ставке победа «Барыса» за 2.90.
Экспресс с коэффициентом 5.74.
Прогноз на матч «Авангард» — «Автомобилист» с коэффициентом 3.01.
Кучеров провёл 600-й матч в НХЛ.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.62.
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