«Металлург» – «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Металлурга» за 1.77.
«Магнитка» уже трижды в сезоне обыграла уфимцев, и сегодня будет четвёртая победа подряд. По сумме мастерства и командной готовности «Металлург» и так смотрится предпочтительнее, а тут ещё на стороне уральцев будет усталость соперника.
«Салават» оставил все силы в победном матче со СКА. Споры с судьями, тяжелейший третий период, когда петербуржцы буквально сидели на воротах уфимской команды. Плюс определённая эмоциональная опустошённость. В регулярке трудно отыграть два матча подряд на максимальном уровне героизма. Поэтому уфимцы не смогут навязать сопротивление «Магнитке».
Победа хозяев будет результативной – во встрече точно забросят больше пяти шайб. Моя ставка — победа «Металлурга» в основное время».
Экспресс с коэффициентом 5.74.
Главный тренер «Коламбуса»: Марченко всегда работает.
Прогноз на матч «Авангард» — «Автомобилист» с коэффициентом 3.01.
Марченко: я забиваю только по российским праздникам.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.62.
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