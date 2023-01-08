«Металлург» – «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.77.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Магнитка» уже трижды в сезоне обыграла уфимцев, и сегодня будет четвёртая победа подряд. По сумме мастерства и командной готовности «Металлург» и так смотрится предпочтительнее, а тут ещё на стороне уральцев будет усталость соперника.

«Салават» оставил все силы в победном матче со СКА. Споры с судьями, тяжелейший третий период, когда петербуржцы буквально сидели на воротах уфимской команды. Плюс определённая эмоциональная опустошённость. В регулярке трудно отыграть два матча подряд на максимальном уровне героизма. Поэтому уфимцы не смогут навязать сопротивление «Магнитке».

Победа хозяев будет результативной – во встрече точно забросят больше пяти шайб. Моя ставка — победа «Металлурга» в основное время».

Экспресс с коэффициентом 5.74.

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