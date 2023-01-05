«Металлург» — «Локомотив». Ошибкам Воробьёва нет конца

6 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Локомотив». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.03. На победу ярославцев эксперты предлагают коэффициент — 3.50.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив» 6 января 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.94. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 14.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Локомотив» Ярославль (06.01.2023)

На 6 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано восемь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Матч пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске, а первое вбрасывание состоится в 14:30 мск.

«Металлург» сбавил темп и располагается по-прежнему на второй строчке Восточной конференции, набрав 60 очков за 46 игр. Столько же у «Авангарда», идущего третьим. Отставание от лидирующего «Автомобилиста» всего два очка, но клуб за последние шесть встреч выиграл в двух. Накануне команда уступила в матче с «Барысом» (2:3).

Билялетдинов: мы понимаем, в какой ситуации находимся.

Магнитогорцы к девятой минуте встречи вели со счётом 2:0, но хозяева сумели отыграться во втором периоде. В третьем Александр Борисевич поставил точку в матче. Неприятное поражение, но подопечные Ильи Воробьёва последнее время играют не лучшим образом.

«Локомотив» занимает вторую строчку Западной конференции, набрав 65 очков за 47 игр. Он отстаёт от лидирующего СКА на 11 очков. Однако недавно статистику подпортили поражения в двух последних матчах. Железнодорожники уступили ЦСКА (1:2 ОТ), а затем «Салавату Юлаеву» (1:2).

Игорь Никитин не готов проигрывать в третьем матче подряд, ведь состав у него боевой и в хорошей форме, а по игре команда не уступает мастодонтам. Впечатляет результативность «Локомотива». Лучшим бомбардиром клуба является Максим Шалунов с 29 очками в 42 матчах. По статистике забитых и пропущенных у ярославцев — 116:87.

Овечкин вышел на сумасшедший график. До рекорда Гретцки всего 86 шайб.

Илья Воробьёв будет идти до конца, ведь шансы вернуть первую строчку Востока у него ещё есть, но хватит ли сил? Статистика забитых и пропущенных 135:113. В нападении порядок, но оборона хромает. На фоне гостей это весьма заметно — атаке ярославцев это только на руку.

Статистика очных встреч остаётся на стороне железнодорожников: у «Локомотива» 22 победы за 37 игр, при 15 у «Металлурга». Пусть преимущество невесомое, но всё же есть. Хотя в пяти последних матчах регулярки в Магнитогорске выигрывали только хозяева.

«Лисы» дома одержали победы в 15 из 23 встреч, а железнодорожники в гостях выиграли в 14 из 25 игр. Статистика близка, но сейчас более стабильно выступают хоккеисты из Ярославля. Можно попробовать вариант ставки на то, что «Локомотив» не проиграет и тотал будет больше 3.5 шайбы, за 2.85.

После игры с «Барысом», в которой «Магнитка» потерпела поражение, высказался главный тренер клуба. Наставник команды из Магнитогорска объяснил, что упустили победу из-за своих же ошибок. Что ж, хорошо, если он это понимает, но ошибаться не прекратит!

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив» 6 января 2023 года

Соперники друг друга стоят и неплохо выступают в текущем сезоне, но сейчас у гостей статистика лучше. В очных встречах есть небольшой перевес, и в этом сезоне Игорь Никитин уже обыгрывал «Металлург» (4:1). «Лисы» вновь не смогут догнать по очкам лидирующий «Автомобилист», потому что ждать победу в игре с железнодорожниками от них не стоит.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.85.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

Прогноз на матч «Металлург» — «Локомотив» с коэффициентом 3.20.

Свищёв: очень гордимся, что Овечкин является представителем России.

Прогноз на матч «Сибирь» — «Динамо» с коэффициентом 2.59.

Майоров: «Спартак» должен попасть в плей-офф.