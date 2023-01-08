«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Алексея Гасилина на матч Примеры

Чемпион Европы в составе России U17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи», звезда «Амкала» и комментатор Алексей Гасилин дал прогноз на матч 16-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.99.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Всем привет, хочу дать прогноз на матч испанской Ла Лиги. Кстати, для меня это также дебют в прогнозах в этой лиге, хотя Испанию я смотрю очень часто, ведь там играет мой любимый «Реал» (Мадрид).

Давайте начнём с хозяев — «Атлетико». Сейчас он набрал ход, опустим плохой старт чемпионата, так как у нас уже 16-й тур. «Атлетико» Симеоне — это команда, которая всегда мало пропускала, команда-характер. Голевые феерии в её исполнении тоже иногда случаются. Последние пять матчей она выиграла, а в последних двух не пропускала и закончила их со счётом 2:0.

Наверно, за всю работу Симеоне у руля это её самый популярный счёт, но у неё в соперниках «Барселона». Думаю, «Атлетико» отдаст мяч и будет действовать на контратаках. Исполнители для этого есть.

Если смотреть на «Барселону» в этом матче, то явным фаворитом я её не считаю. Да, она идёт на первом месте и пропустила всего шесть голов, отличный результат, но это всё равно очень молодая команда. Плюс последняя игра в чемпионате — большой показатель. «Барса» владела огромным преимуществом и создала множество моментов, но реализации нет.

Даже Левандовски не может решить, и это меня пугает. С «Атлетико» точно не будет много моментов, плюс «матрасники» играют дома и точно упрутся. Им очки терять уже некуда, думаю, в этом сезоне «Атлетико» будет биться за третью строчку (очень большой отрыв от «Реала» и «Барсы»).

Я прогнозирую, что «Атлетико» будет играть от обороны, «Барса» будет катать мяч, и для меня идеальной ставкой в этом матче является тотал меньше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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