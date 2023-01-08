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«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры
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Эксперт Александр Вишневский дал прогноз на матч 16-го тура Примеры «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.78.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«После завершения чемпионата мира «Атлетико» выглядит лучше «Барселоны» — по качеству игры и результатам «матрасники» лучше. Это неудивительно, потому что Диего Симеоне славится тем, что его команда всегда быстрее входит в игровой тонус после матчей сборных, чем другие топовые клубы.

«Атлетико» после паузы одержал две победы в чемпионате и Кубке, а у «Барселоны» возникли проблемы. Сначала была ничья в каталонском дерби с «Эспаньолом», а потом в Кубке Испании против любительской команды «Интерсити» каталонцы умудрились довести дело до дополнительного времени, сыграв лишние 30 минут.

Скорее всего, «Атлетико» не проиграет, так как на своём поле играет против «Барсы» довольно успешно. Думаю, игра будет малорезультативной. «Атлетико» на сегодня посильнее, поэтому моя ставка – «Атлетико» не проиграет при тотале меньше 4.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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