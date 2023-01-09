«Авангард» — «Автомобилист»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Автомобилистом».

Победу в матче одержали омичи со счётом 2:1.

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На первой минуте второго периода счёт открыл нападающий «Авангарда» Корбан Найт с великолепной передачи Ивана Мирошниченко, заменившего в первом звене Рида Буше. Чуть более минуты потребовалось гостям, чтобы сравнять счёт усилиями Даниила Тарасова.

На 36-й минуте Арсений Грицюк вывел хозяев вперёд. Ворота «Авангарда» защищал Андрей Мишуров, отразивший 22 броска по воротам.

«Автомобилист» потерпел девятое поражение подряд и проиграл сезонную серию «Авангарду» со счётом 1:3. В следующем матче 10 января екатеринбургский клуб примет на своём льду ЦСКА.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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