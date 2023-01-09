«Атлетик» – «Осасуна»: во сколько начало матча Примеры, где смотреть и какой прогноз

9 января состоится матч испанской Примеры «Атлетик» – «Осасуна». Начало игры – в 23:00 мск. На территории России эту встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на «ОККО Спорт».
Лучшие прогнозы на футбол.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Атлетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67, а успех «Осасуны» оценивается аналитиками в 6.00. Ничья доступна за 3.70.
По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.14, а на тотал меньше 2.5 мяча – за 1.76.
На гол «Атлетика» дают коэффициент 1.18. Если забьёт «Осасуна», сыграет коэффициент 1.76. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.16.
Экспресс с коэффициентом 5.05.
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