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«Атлетик» – «Осасуна»: во сколько начало матча Примеры, где смотреть и какой прогноз

«Атлетик» – «Осасуна»: во сколько начало матча Примеры, где смотреть и какой прогноз
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9 января состоится матч испанской Примеры «Атлетик» – «Осасуна». Начало игры – в 23:00 мск. На территории России эту встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на «ОККО Спорт».

Лучшие прогнозы на футбол.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Атлетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67, а успех «Осасуны» оценивается аналитиками в 6.00. Ничья доступна за 3.70.

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.14, а на тотал меньше 2.5 мяча – за 1.76.

На гол «Атлетика» дают коэффициент 1.18. Если забьёт «Осасуна», сыграет коэффициент 1.76. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.16.

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