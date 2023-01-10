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«Ньюкасл» — «Лестер»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка лиги

«Ньюкасл» — «Лестер»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка лиги
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ньюкасл» – «Лестер».

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (-1) за 2.00.

«Четвертьфинал Кубка Английской лиги. Эти команды недавно встречались между собой. В том матче «Ньюкасл» уверенно обыграл «Лестер» со счётом 3:0. Думаю, нечто подобное произойдёт и в этом матче, тем более что «Ньюкасл» будет играть дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ньюкасл» идёт в зоне Лиги чемпионов, отлично действует в чемпионате. Команда претендует на то, чтобы вклиниться в число лидеров. Конечно, завоевание любого трофея ей крайне важно.

Недавний чемпион Англии, «Лестер», проводит сезон плохо. После возобновления чемпионата выглядит ужасно. В команде очень много возрастных футболистов. Учитывая этот факт, всем игрокам основы будет дан отдых, а на поле появятся резервисты.

Думаю, что в этом матче победа также будет на стороне «Ньюкасла», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.02.

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