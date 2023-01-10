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«Ньюкасл» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

«Ньюкасл» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Ньюкасл» — «Лестер».

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (-1) за 2.08.

«Ньюкасл» очень солидно смотрится в этом розыгрыше АПЛ, конкурирует за места в зоне Лиги чемпионов и отличается завидной стабильностью, редко теряя очки в необязательных случаях. Команда несколько утратила задор в атаке после выхода с непродолжительной паузы, однако и противники в этот период у «сорок» были непростые. Полагаю, что в Кубке лиги они попытаются пройти как можно дальше, учитывая амбиции и качество футбола.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Лестера», то здесь всё не так радужно и клуб имеет немалые сложности в чемпионате, располагаясь в непосредственной близости к зоне вылета. «Лисы» проиграли три предыдущих матча в АПЛ, в том числе были биты и нынешним кубковым оппонентом. В атаке перестали работать старые схемы, а оборона не может остаться сухой после каникул, что может сыграть против команды.

На мой взгляд, в этой паре есть явный фаворит, и это не приезжий коллектив. «Ньюкасл» стабильнее и солиднее противника проводит сезон, грознее в атаке и по качеству обороны тоже имеет преимущество. «Лестеру» надо решать проблемы в чемпионате, и клуб может пожертвовать Кубком лиги в угоду АПЛ. Да и в самом оптимальном своём составе вряд ли бы смог навязать равную конкуренцию на поле оппонента», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.02.

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