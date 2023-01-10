«Рейнджерс» — «Миннесота»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд».
Ставка: победа «Рейнджерс» и ТБ 5.5 за 3.48.
«На момент написания прогноза соперники занимали в своих конференциях шестые места. То есть весьма сопоставимые по показателям. Правда, на Востоке всё гораздо брутальнее, и со своими очковыми показателями «рейнджеры» в Западной конференции были бы повыше, но это уже мелочи.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Самое интересное заключается в том, что мы имеем встречу двух «гостевых» команд, то есть таких, которые в нынешнем сезоне на выезде играют лучше, чем дома. Если в целом по сезону ньюйоркцы набирают 62,2 процента очков, то дома у них этот показатель снижается до 55,0 процента. Если в целом по сезону у «Миннесоты» 60,3 процента набранных очков, то в гостях она набирает 61,1 процента. Эта тенденция блестяще подтвердилась и в единственном междусобойчике данных соперников, который они провели в стартовом туре сезона в Сент-Поле, когда гости буквально уничтожили «лесников» со счётом 7:3.
Предположу, что данная тенденция достаточно прочная, хоть исторически она особо ничем не подкреплена – соперники исправно метелят друг друга, не обращая внимания на места проведения матчей, и в противостоянии этом на данный момент полная и абсолютная ничья.
То есть вроде бы больше плюсов на стороне гостей, которые должны быть фаворитами, но есть нюанс. Он заключается в том, что после домашней победы над «Тампой» «Миннесота» как-то подсдулась, проиграла два следующих матча, в том числе последний, «Сент-Луису», и вовсе всухую, причём дома.
Всё это вместе даёт возможность предсказать достаточно результативный матч с тоталом, превышающим 5.5. А по итогам этого противостояния «рейнджеры» наберут очередные два очка», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.02.
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